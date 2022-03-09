В Челябинске сервисы такси подняли цены на поездки в три раза

Рассказываем, сколько горожанам придется заплатить

Первый на этой неделе рабочий день в Челябинске начался с завышенных цен на такси. По данным известных сервисов, этим утром поездка обойдется минимум в 270 рублей.

Так, добраться до центра города челябинцам предлагают как за 300 рублей, так и за более чем 400 рублей. Стоимость поездки зависит от удаленности района. Преодолеть расстояние в несколько сотен метров агрегаторы предлагают почти за 270 рублей.

Почти в два раза дороже обойдется поездка до челябинского аэропорта — от 525 рублей. До железнодорожного вокзала таксисты запрашивают 350 рублей и более.