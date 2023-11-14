В Челябинске сенатор наградил активистов проекта «Старшее поколение»

Олег Цепкин поздравил партийцев с 10‑летием движения

В Челябинской области ежегодно проходит 400 спортивных состязаний для пенсионеров, а финансовой и компьютерной грамотности обучаются до двух десятков тысяч пожилых южноуральцев. Такие промежуточные итоги подводят в регионе к 10-летию проекта «Старшее поколение». Сегодня сенатор Совета Федерации Олег Цепкин наградил активистов движения и поблагодарил их за поддержку долголетия в Челябинской области.

Проект «Старшее поколение» — это поддержка пожилых и пенсионеров, его реализуют по всей стране. В каждом регионе есть свои направления работы. На Южном Урале активно действуют ячейки «Серебряных волонтеров», они не только помогают в проведении массовых мероприятий, но и поддерживают центр помощи бойцам СВО.

По данным координаторов проекта, в 2022 году в регионе почти 14 тысяч человек стали участниками лекций по финансовой грамотности, а 7 тысяч — по правовой безопасности. Есть и другие формы работы с пенсионерами. Так, регион стал пилотным в реализации проекта долговременного ухода за пожилыми. Так, сотни сиделок работают с людьми, которым нужен уход на дому.

Олег Цепкин поблагодарил всех неравнодушных южноуральцев: волонтеров, работников комплексных центров социального обслуживания, сотрудников социальной сферы, работников культуры и здравоохранения за внимание к проекту и заботу о пожилых.