Челябинским семьям потребуется почти 11 месяцев, чтобы накопить на подержанный автомобиль. И это на полгода меньше, чем в некоторых других российских городах. Подробнее рассказали аналитики сервиса «Авито Авто».
В I квартале этого года средняя стоимость автомобиля с пробегом в Челябинске составила 320 тысяч рублей, а средняя заработная плата челябинцев — 30 тысяч рублей. И если один из супругов будет полностью откладывать свою зарплату на автомобиль, то купить машину удастся уже через 10 месяцев и 20 дней.
«В I квартале 2020 года срок накопления на автомобиль был меньше и составлял 9 месяцев и 15 дней, поскольку средняя стоимость автомобиля была ниже на 12%»,— уточняют аналитики.
Дольше всего придется копить на автомобиль семьям из Новосибирска — 13 месяцев и 21 день, Иркутска — 14 месяцев и Махачкалы — 15 месяцев и 6 дней. Меньше всего — парам из Барнаула — 9 месяцев, Кирова — 8 месяцев и 20 дней и Омска — 8 месяцев и 10 дней.
В целом россияне смогут приобрести подержанный автомобиль за 9 месяцев и 21 день из расчета, что средняя стоимость авто составляет 320 тысяч рублей, а заработная плата каждого из супругов — 33 тысячи рублей.