В Челябинске семья сможет накопить на подержанный автомобиль за 11 месяцев

При условии, что один из супругов будет полностью откладывать свою зарплату

Челябинским семьям потребуется почти 11 месяцев, чтобы накопить на подержанный автомобиль. И это на полгода меньше, чем в некоторых других российских городах. Подробнее рассказали аналитики сервиса «Авито Авто».

В I квартале этого года средняя стоимость автомобиля с пробегом в Челябинске составила 320 тысяч рублей, а средняя заработная плата челябинцев — 30 тысяч рублей. И если один из супругов будет полностью откладывать свою зарплату на автомобиль, то купить машину удастся уже через 10 месяцев и 20 дней.

«В I квартале 2020 года срок накопления на автомобиль был меньше и составлял 9 месяцев и 15 дней, поскольку средняя стоимость автомобиля была ниже на 12%»,— уточняют аналитики.

Дольше всего придется копить на автомобиль семьям из Новосибирска — 13 месяцев и 21 день, Иркутска — 14 месяцев и Махачкалы — 15 месяцев и 6 дней. Меньше всего — парам из Барнаула — 9 месяцев, Кирова — 8 месяцев и 20 дней и Омска — 8 месяцев и 10 дней.

В целом россияне смогут приобрести подержанный автомобиль за 9 месяцев и 21 день из расчета, что средняя стоимость авто составляет 320 тысяч рублей, а заработная плата каждого из супругов — 33 тысячи рублей.