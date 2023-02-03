В Челябинске семья инвалидов-колясочников потеряла часть бизнеса после аукциона

Андрей и Татьяна Зевакины пытаются оспорить результаты торгов

Челябинская семья инвалидов-колясочников Андрей и Татьяны Зевакины с 2014 года арендуют землю автостоянки на улице Василевского, 70а в Ленинском районе. Площадь объекта — 2,5 тысячи квадратных метров. По документам семья арендует только половину участка, вторая не принадлежала никому. 1 февраля фирма семьи ООО «Авто-Максимум» заявилась на аукцион на право заключения договоров пользования и благоустройства территории оставшейся части стоянки. И, к их удивлению, проиграла торги. Об этом они рассказали Первому областному информагентству.

«Мы сами облагородили всю стоянку, по всей площади, делали отсыпку. Погрязли в кредитах, обращались за помощью к знакомым. Это наш единственный бизнес. Были уверены, что на аукцион больше никто не заявится, но ошиблись. Теперь теряем большую часть дохода. Мы просим мэра Челябинска Наталью Котову обратить внимание на нашу проблему и, по возможности, пересмотреть результаты торгов», — рассказал Андрей Зевакин.

Начальная цена предмета аукциона (размер платы за право заключения договора пользования и благоустройства территории) составляла 47 тысяч 290 рублей. Победу в аукционе одержал ИП Лыкосов Михаил Игоревич, сделавший последнее предложение в 321 тысячу 99 рублей.

По данным СБИС, деятельность фирмы связана с автомобильным грузовым транспортом. Корреспондент Первого областного связалась с представителем фирмы Артемом.

«Аукцион был открытый, мы приняли в нем участие на абсолютно законных основаниях. Не вижу предмета спора вообще», — ответил мужчина.

Мы направили запрос в администрацию Челябинска с просьбой уточнить, есть ли процедура оспаривания результатов аукциона. На момент публикации ответ не поступил.

Директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов рассказал, что в теории отменить результаты аукциона можно, но для этого необходимо тщательно изучить процедуру и выявить возможные нарушения.

«По сути, можно написать жалобу в УФАС, отыскав изъяны в документации, высказав сомнение в объективности процедуры. После этого УФАС может обратиться в суд с требованием признать результаты аукциона недействительными», — отметил юрист.

Также он подчеркнул, что даже в случае отмены результатов будет объявлен новый конкурс, в котором могут участвовать все желающие.