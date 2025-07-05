В Челябинске семьи участников СВО поздравили с Днем семьи, любви и верности

Родные бойцов встретились на празднике в Едином центре

Крепкая и дружная семья — то, что помогает бойцам «за ленточкой» выстоять в любой ситуации, ведь они знают, что их очень ждут дома. В канун Дня семьи, любви и верности семьи участников СВО собрались на праздник «Большой семейный выходной» в Едином центре поддержки и реабилитации, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы поздравляем вас с наступающим праздником и предлагаем множество увлекательных, интересных мероприятий, в рамках которых вы еще ближе станете друг с другом, познакомитесь, возможно, многие найдут себе друзей. Я желаю, чтобы над вашим домом всегда было мирное небо, в доме царило благополучие и звучал детский смех»,— обратилась к участникам праздника замминистра социальных отношений Челябинской области Наталья Коляда.





На площадке Единого центра выступили творческие коллективы. Народные песни исполнил дуэт ансамбля «Медовый спас». Подпевали даже самые маленькие зрители.





После концерта прошли мастер-классы по созданию семейного герба, родового дерева, арт-бука, фоторамок и росписи имбирных пряников. Для представительниц прекрасного пола организовали мастер-классы по обустройству интерьера, макияжу и уходу за собой, а также духовным практикам. Символом праздника стала ромашка.





На праздник с ребятишками-погодками Артемом и Катей в Единый центр пришла Людмила Важенина, чей муж сейчас выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.

«Муж ушел на СВО в августе 2022-го. Конечно, мы понимаем, насколько ему нелегко вдали от дома. Он у нас профессиональный военный, хорошо знает свое дело, но мы все равно беспокоимся и переживаем. Очень ждем его возвращения домой», — говорит Людмила Важенина.





В этом году контракт с Минобороны РФ подписал отец Людмилы, но больше месяца от него нет вестей. Сейчас он числится без вести пропавшим.

«В Едином центре и в Фонде „Защитники Отечества“ нам всегда помогают. Сюда можно обратиться с любым вопросом, помогут и найдут решение. Сейчас помогают с поиском пропавшего без вести моего отца, мы очень надеемся, что он жив», — уточнила Людмила.

По словам директора Единого центра Алексея Банникова, формат проведения семейных выходных стал уже доброй традицией.

«Мы взяли за правило проводить такие мероприятия для семей участников СВО. Стараемся как можно больше организовать активностей, мастер-классов, потому что видим положительный отклик. Ребятам „за ленточкой“ важно осознавать, что об их семье заботятся, оказывают необходимую поддержку и внимание», — считает Алексей Банников.





Александр Воложанин с позывным «Якудза», посетивший праздник с супругой и сыном, отмечает комплексный подход в поддержке семей участников СВО.

«Мы сюда приезжаем уже 10 дней всей семьей. У нас проходят персональные тренировки, ЛФК, магнитотерапия, занятия с психологами. Мы очень довольны. Я три месяца на гражданке, меня списали по состоянию здоровья, у меня было за три года три ранения, пять контузий. Теперь я здесь прохожу реабилитацию, вместе со всей семьей сюда обращаемся», — сказал Александр.





Для семей участников СВО Единый центр и Фонд «Защитники Отечества» уже стали вторым домом. Сюда родные бойцов приходят со своими трудностями, проблемами, здесь многие нашли верных друзей и все вместе — одной большой и дружной семьей — отмечают праздники.

«Действительно, это место стало уже и нашим, и вашим вторым домом. Мы столько часто здесь встречаемся — и поплакать, и помочь, и отвлечься, и праздник встретить. Хочу поздравить вас с этим замечательным праздником — Днем семьи, любви и верности! Потому что семья — это самое дорогое, берегите свои семьи», — напутствовала руководитель КСВО Надежда Солдатенкова.

Необычным флешмобом завершился праздник: ребятишки написали на бумажных бабочках пожелания всем семьям Южного Урала и разместили их на общем стенде.





Каждая семья по итогам мероприятия получила совместную фотографию.