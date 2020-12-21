В Челябинске семь предприятий в шаге от закрытия из-за нарушения ковидных мер

Владельцы ресторанов, наоборот, стали более «послушными»

В Челябинске продолжаются проверки предприятий и заведений общепита на соблюдение ковидных ограничений. По словам заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, бизнесмены стали более «послушными». Подробнее чиновник рассказал во время аппаратного совещания.

«За минувшие выходные совместно с сотрудниками МВД и Роспотребнадзора проверено 70 ресторанов, составлено всего два материала. Необходимо выразить признательность бизнесу за понимание и практически тотальное исполнение распоряжения правительства Челябинской области. Для 70 ресторанов всего два материала при очень жестких проверках — это очень хороший результат»,— отметил Олег Извеков.

Также чиновник отметил, что помимо ресторанов на минувшей неделе было проверено 576 предприятий на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и масочного режима. В результате семь материалов о нарушениях направлено в суд.

Напомним, согласно документу, подписанному в ноябре губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года ресторанам и предприятиям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. Исключение — обслуживание навынос. Кроме того, ресторанам и развлекательным заведениям с 19 ноября 2020 года запрещено проводить вечеринки, корпоративы и другие массовые мероприятия.