В Челябинске семь автобусов изменят свои маршруты из‑за полумарафона 4 июня

Движение закроют на нескольких улицах на северо-западе города

В грядущее воскресенье, 4 июня, в областном центре пройдет Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», спортсмены и любители бега выйдут на улицы, расположенные на северо-западе города. По этой причине несколько участков будут закрыты для транспорта, а автобусы изменят привычные маршруты движения, передает ИА «Первое областное».

Движение закрывают с 8:00 до 15:00 на следующих участках улиц:

— Татищева — 250-летия Челябинска;

— С. Юлаева — 250-летия Челябинска;

— Братьев Кашириных — Салавата Юлаева;

— Салавата Юлаева — Академика Макеева;

— Университетская Набережная — Академика Макеева;

— Университетская Набережная — Чичерина;

— Университетская Набережная — Наркома Малышева;

— Университетская Набережная, 56;

— Университетская Набережная — Молодогвардейцев;

— Университетская Набережная — поворот на Мелькомбинат.





По этой причине семь автобусных маршрутов временно будут курсировать по другим улицам:

— № 8 Мамина — Братьев Кашириных — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Мамина;

— № 9 Мамина — Комсомольский проспект — Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина;

— в обратном направлении «девятка» пойдет через Петра Столыпина — Новоградский проспект — Петра Сумина — Татищева — проспект Родионова — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — Комсомольский проспект — Мамина;

— № 23 47-й микрорайон — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Энтузиастов — Худякова — Доватора — Воровского — Блюхера — ТК «Кольцо»;

— № 31 ЧМК — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Чичерина — ЧМК;

— № 51 Поселок Сосновка — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных— Чичерина;

— № 51 в обратном направлении будет курсировать через Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Северо-Крымскую — Труда — Энгельса — поселок Сосновка;

— № 60с Сад «Надежда» — Профессора Благих — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Лесопарковая — Худякова — Плотина — Лыжных Батальонов — «Сад Вишневый»;

— № 158к Микрорайон «Белый хутор» — Академика Макеева.