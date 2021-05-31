В Челябинске семь автобусных маршрутов изменят расписание движения

График обновится с 1 июня

В Челябинске с 1 июня меняется расписание семи автобусных маршрутов. Часть из них будет ходить реже из-за сокращения пассажиропотока.

«Летнее расписание движения автобусов мы вводим каждый год на три месяца с 1 июня по 31 августа. Летом падает пассажиропоток почти в два раза, учеников и студентов практически нет, люди уходят в отпуска, уезжают в сады. Мы просчитываем маршруты и количество пассажиров», — прокомментировали в МУП «Служба организации движения» города Челябинска.

Обновившееся расписание движения автобусов доступно на сайте «Маршруты74». Изменения коснулись автобусных рейсов: № 1 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт», № 2 «ЮУрГУ — Мехколонна», № 4 «Мамина — ЮУрГУ», № 18 «Автобусный парк —Железнодорожный вокзал», № 34 «Автобусный парк — Мехколонна», № 41 «Поворот ЧМК —Аэропорт» и № 64 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал».