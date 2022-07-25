В Челябинске сэкономленные на торгах деньги направят на ремонт проблемных дорог

На работы потратят более 92 миллионов рублей

В Челябинске более 92 миллионов рублей, которые сэкономили по результатам торгов на ремонт и строительство дорожных объектов, направят на проблемные участки дорог и тротуаров. Об этом сообщили в понедельник, 25 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

«Правильно, что основная часть средств, которые удалось сэкономить на торгах, направляется именно на ремонт и строительство тротуаров. Большое количество жалоб и просьб от жителей, необходимо уделить этому должное внимание и уже планировать дальнейшие работы в этом направлении», — прокомментировала глава Челябинска Наталья Котова.

Особое внимание уделят поселку ЧВААКУШ, дорожные объекты которого приняли в собственность города в прошлом году. В этом сезоне отремонтируют улицы Бурденюка и Героя России Молодова.

Кроме того, в Челябинске приведут в порядок пешеходные зоны по улице Линейной, проспекту Победы, 32-й Годовщины Октября, Российской.

Добавим, по поручению Натальи Котовой обустроят тротуары на Университетской Набережной и на Братьев Кашириных, чтобы дети могли комфортно и безопасно добираться в Образовательный центр № 7.

В Челябинске последние несколько лет активно строят дороги на крупных транспортных артериях города, а также в новых микрорайонах. Дополнительные средства на эти цели привлекаются из федерального бюджета — по проекту «Безопасные качественные дороги». ИА «Первое областное» выяснило, какие дороги, транспортные развязки и мосты мэрия Челябинска планирует ремонтировать и строить в новом, 2022 году.



Напомним, накануне комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил торги на строительство новой дороги в Ленинском районе на улице Агалакова. Начальная максимальная цена контракта составляет 483,4 миллиона рублей.