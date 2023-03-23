В Челябинске сделают односторонним участок улицы на ЧМЗ

Ширина дороги в том месте не позволяет разъехаться двум авто

Со следующей недели улица Орловская в Металлургическом районе Челябинска на одном из своих участков станет односторонней для автомобилей. Об этом сегодня, 23 марта, сообщила пресс-служба городской администрации.

Речь идет об отрезке Орловской между улицами 32-й Годовщины Октября и 26 Бакинских Комиссаров. Здесь ширина проезжей часть не позволяет разъехаться двум встречным авто, поэтому решено организовать движение в одном направлении. Подрядчик приступит к установке соответствующих знаков 27 марта.





В мэрии отмечают, что инициативу поддержали жители Металлургического района, особенно родители детей из школы № 140.