В Челябинске сдают первые трамвайные переезды после ремонта

Всего приведут в порядок 26 перекрестков

В Челябинске начались работы по обустройству трамвайных путей. Ранее мэрия анонсировала ремонт на 26 пересечениях автомобильных дорог и трамвайных путей на начало июля. Но уже сегодня пресс-служба администрации рассказала о завершении работ на трех объектах.

«Подрядными организациями ООО „СтройСервис“ и ООО ПСК „Звезда“ выполнены ремонты дорожного покрытия на пересечениях автомобильных дорог и трамвайных путей на следующих объектах: проспект Ленина — улица Рождественского, улица Цвиллинга — улица Труда и улица Российская — улица Карла Маркса. В настоящее время ведутся работы по приемке», — прокомментировали в мэрии.

Напомним, ремонт трамвайный путей проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На прямых перекрестках обустроят покрытие из бетонных плит.