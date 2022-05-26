В Челябинске сдали проблемный дом на улице Доватора

97 обманутых дольщиков в ближайшее время получат ключи от квартир

В Челябинске проблемный дом 46 на улице Доватора, который достроили еще в середине апреля, сдали в эксплуатацию. Информация об этом появилась на сайте фонда регионального развития. Застройщик многоквартирного дома был признан банкротом еще в 2016 году. Дом был достроен по инициативе регионального фонда защиты прав дольщиков. По словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, почти 100 пострадавших дольщиков получат свои квартиры совсем скоро.

Разрешение на ввод в эксплуатацию дома выдано администрацией города Челябинска накануне, 25 мая.

Дом с переменной этажностью от 10 до 18 этажей и общей жилой площадью свыше 8,8 тысячи квадратных метров компания ООО «Град» начала строить в 2012 году и планировала завершить все работы в августе 2014 года. Однако со своими обязательствами не справилась. Были нарушены права 97 дольщиков.

Спустя несколько лет дом был передан региональному фонду защиты прав дольщиков, и его строительство возобновилось в марте 2021 года. ИА «Первое областное» готовило специальный репортаж о ходе строительства. Дом был достроен в апреле 2022 года.

«Благодаря совместной и слаженной работе Фонда развития территорий и региона удалось ввести в эксплуатацию проблемный дом на ул. Доватора в Челябинске. Это первый объект региона, который был завершен с применением механизмов фонда. Совсем скоро почти 100 пострадавших граждан получат свои квартиры. Поздравляем будущих новоселов», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Объекту присвоен почтовый адрес: г. Челябинск, Советский район, ул. Доватора, д. 46а.