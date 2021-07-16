В Челябинске санитарка ковидного отделения отсудила 272 тысячи рублей за незаконное увольнение

Женщина потеряла работу при сокращении коронавирусных коек

Санитарка ковидного отделения челябинской ГКБ № 9 заставила руководство больницы восстановить ее в должности после незаконного увольнения, оплатить вынужденные прогулы и выплатить компенсацию за моральный ущерб. Об этом радио «Business FM Челябинск», которое входит в медиахолдинг «Первый областной», рассказал адвокат женщины Олег Гейер.

В июле 2020 года педиатрическое отделение ГКБ № 9 перепрофилировали для пациентов с COVID-19. Для работы здесь начали набирать дополнительных сотрудников. Срочный договор заключили и с героиней этого материала, которая работала санитаркой. В феврале 2021 года, когда заболеваемость коронавирусом пошла на спад, женщину уволили в связи с сокращением коечного фонда.

«Оснований заключать срочный трудовой договор с женщиной не было. Потому что закон звучит: „на период работы организации“, а в данном случае организация у нас ГКБ № 9, а не ковидная база. Увольнение санитарки Ленинский районный суд признал незаконным», — говорит Олег Гейер.

Суд обязал руководство больницы выплатить санитарке средний заработок за время вынужденного прогула — 252 тысячи рублей, компенсировать моральный вред в размере 20 тысяч рублей и восстановить ее в должности.

Представитель ответчика в суде давать комментарии отказалась.

Сейчас Калининский районный суд рассматривает исковое заявление другой санитарки девятой больницы, которая также была уволена в феврале этого года. Слушание по второму делу назначено на 26 июля.