В Челябинске садовый маршрут изменит схему движения из-за полумарафона

Некоторые рейсы отменят

В воскресенье, 22 мая, в Челябинске автобус № 60с, который следует по маршруту «Сад Вишневый — сад Надежда», изменит схему движения из-за Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». В министерстве дорожного хозяйства и транспорта рассказали, как будет следовать автобус с 10:00 до 14:00.

Рейсы отправлением от сада Вишневый в 7:45 и 10:45 будут следовать по маршруту «Сад Вишневый — Плотина — Худякова — Лесопарковая — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных — Чичерина — Комсомольский проспект — Молодогвардейцев — сад Надежда». Автобусы, которые следуют от сада Надежда в 7:45 и 10:15, отправятся по тому же маршруту в обратном направлении.

Рейсы, запланированные на 9:00 и на 12:00, отменят.

Напомним, в связи с проведением Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» с 8:00 до 16:00 22 мая будет ограничено движение транспорта на Северо-Западе.

Кроме того, на время проведения съемок полумарафона с 7:00 до 11:00 будет закрыто движение по улице Кирова. Общественный транспорт последует по измененным маршрутам.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.