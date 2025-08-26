В Челябинске садоводы просят продлить работу сезонных автобусов до середины октября

В этом году навигация по пригородным СНТ завершится на две недели раньше обычного

В Челябинске садоводы переживают из-за предстоящей ранней отмены садовых автобусов. Этой осенью они, и правда, перестанут ходить на две недели раньше обычного. Как это объяснили в Миндоре области, читайте в нашем материале.

Челябинка Людмила возделывает участок в СНТ «Трубопрокатчик-2». Общественный транспорт до этого сада в течение года не ходит. Но с весны по осень власти города запускают садовый автобус — 70с.

В минувшие выходные кондуктор рейса предупредила, что автобус будет ходить только до 28 сентября, хотя в прежние годы садовые маршруты в Челябинске завершали работу 15 октября.

«От ближайшей остановки трамвая на улице Днепровской до проходной сада около четырех километров. Или чуть меньше часа пешком. Как мне пройти такой путь, тем более с урожаем? Конечно, хочется, чтобы автобус ходил подольше. Машины есть не у всех», — рассказывает Людмила.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Первому областному ответили, что продлевать работу садовых автобус город не планирует.

«Мы начали работу садовых маршрутов раньше обычного — с 26 апреля, по просьбе садоводов, так как теплая погода пришла на Урал раньше обычного. Решение о прекращении работы движения агломерационных 28 сентября связано с очень низким пассажиропотоком в октябре и продолжающимся дефицитом водительского состава. Кроме того, на четвертый квартал запланирован запуск новых маршрутов по регулируемому тарифу, требующий полноценного кадрового запаса водителей», — объяснили в пресс-службе Миндора.

