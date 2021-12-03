В Челябинске с виновника смертельного ДТП спустя 20 лет взыскали моральный ущерб

Мать погибшей девушки впала в депрессию и потребовала компенсацию

В Челябинске суд взыскал компенсацию морального вреда с виновника ДТП, произошедшего в 2001 году. Возмещения морального вреда потребовала мать погибшей в аварии девушки, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В сентябре 2001 года вечером пьяный водитель «Тойоты Королла», двигаясь со скоростью около 100 км/ч, на пересечении улиц Дзержинского и Барбюса сбил двух молодых людей и девушку на пешеходном переходе. В результате ДТП скончалась 20-летняя девушка.

«С момента гибели дочери и до настоящего времени мать испытывает страдания от потери близкого человека, обращалась за помощью к психиатру, долгие годы находилась в глубокой депрессии. По назначению врача ежедневно принимает медицинские препараты», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

На протяжении более 20 лет женщина испытывает духовные и нравственные страдания, связанные с утратой единственного ребенка. Суд удовлетворил требования и взыскал с водителя 800 тысяч рублей.