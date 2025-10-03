В Челябинске с улиц города убрали 412 незаконных киосков

Специалисты выполнили годовой план за 9 месяцев

В областной столице продолжается демонтаж несанкционированных НТО. По поручению главы города Алексея Лошкина в Челябинске изменен порядок демонтажа повторно появляющихся объектов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты «Городской среды» за девять месяцев выполнили годовой план и вывезли на спецстоянку 630 незаконно установленных объектов, 412 из них — это киоски и павильоны, осуществляющие торговлю.

Также в Челябинске по поручению Алексея Лошкина изменили порядок демонтажа объектов, которые появились на освободившейся территории, еще раз. Ранее они возвращались в общий список в порядке очереди, теперь — их сразу же убирают.

Еще одна практика, которую применяют в Челябинске, — создание небольших зон отдыха на местах бывших ларьков. Такие примеры есть на проспекте Победы, Комсомольском и Свердловском проспектах, по улицам Шагольской и Барбюса, на Привокзальной площади.