В Челябинске с сентября заработают четыре ясельные группы для малышей с шести месяцев

Первая подобная группа уже зарекомендовала себя

Еще четыре ясельные группы для детей с шести месяцев откроются в челябинских детсадах с нового учебного года. Об этом сообщила глава города Наталья Котова, комментируя обращение губернатора Алексея Текслера к Заксобранию региона.

Она отметила, что особая роль в обращении отведена росту числа семей с детьми, повышению рождаемости и в Челябинске уже создаются необходимые условия.

«Чтобы молодые мамы и папы имели возможность не прерывать свое обучение в колледжах, вузах или подрабатывать, мы создаем группы для детей с шести месяцев. Такая группа уже больше года работает в Металлургическом районе. С 1 сентября начнут принимать малышей еще четыре — в Калининском, Курчатовском, Металлургическом и Тракторозаводском районах. Кроме этого, работают и востребованы в Челябинске группы круглосуточного пребывания детей», — рассказала Наталья Котова.

Помимо этого, дошкольные учреждения города, по ее словам, успешно сочетают в себе уход и присмотр с дополнительным образованием, чтобы родителям не приходилось искать кружки и секции для развития.

«Все девять приоритетов, которые сегодня обозначил на ближайшие пять лет Алексей Леонидович, продолжат менять наш город к лучшему, делать жизнь в нем еще более комфортной и достойной», — добавила градоначальница.