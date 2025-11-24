Администрация Челябинска разрабатывает новые меры борьбы с незаконной рекламой наркотических средств на фасадах домов. Для этого планируется активнее привлекать управляющие компании и создать специальный чат-бот для оперативного реагирования на сообщения горожан, передает корреспондент ИА «Первое областное».
«Челябинск, к сожалению, подвергается вот таким вот вандальным действиям. Мы не раз с вами об этом говорили, когда на стенах фасадов появляется незаконная реклама наркошопов. Закрашивание их только нашими силами — это всегда, скажем так, с неким опозданием», — отметил глава города Алексей Лошкин.
Для решения проблемы будет усилена работа с управляющими компаниями.
«Обязанность содержания фасадов многоквартирных домов лежит как раз на управляющих компаниях. Это общее имущество многоквартирных домов», — пояснил вице-мэр Александр Астахов.
Также в ближайшее время будет создан специальный чат-бот для удобства жителей.
«Скорее всего, создадим оперативно для удобства жителей чат-бот, куда можно будет прислать эту информацию и откуда мы уже как операторы будем присылать ее в управляющие компании с требованием закрашивания такой несанкционированной рекламы», — рассказал Алексей Лошкин.
Администрация продолжит сотрудничество с правоохранительными органами и административно-технической инспекцией, которая имеет право накладывать штрафы за ненадлежащее содержание фасадов.