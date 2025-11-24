В Челябинске с рекламой наркошопов будут бороться управляющие компании и чат‑бот

В городской администрации хотят, чтобы опасные надписи исчезали с фасадов домов как можно оперативнее

Администрация Челябинска разрабатывает новые меры борьбы с незаконной рекламой наркотических средств на фасадах домов. Для этого планируется активнее привлекать управляющие компании и создать специальный чат-бот для оперативного реагирования на сообщения горожан, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Челябинск, к сожалению, подвергается вот таким вот вандальным действиям. Мы не раз с вами об этом говорили, когда на стенах фасадов появляется незаконная реклама наркошопов. Закрашивание их только нашими силами — это всегда, скажем так, с неким опозданием», — отметил глава города Алексей Лошкин.

Для решения проблемы будет усилена работа с управляющими компаниями.

«Обязанность содержания фасадов многоквартирных домов лежит как раз на управляющих компаниях. Это общее имущество многоквартирных домов», — пояснил вице-мэр Александр Астахов.

Также в ближайшее время будет создан специальный чат-бот для удобства жителей.

«Скорее всего, создадим оперативно для удобства жителей чат-бот, куда можно будет прислать эту информацию и откуда мы уже как операторы будем присылать ее в управляющие компании с требованием закрашивания такой несанкционированной рекламы», — рассказал Алексей Лошкин.

Администрация продолжит сотрудничество с правоохранительными органами и административно-технической инспекцией, которая имеет право накладывать штрафы за ненадлежащее содержание фасадов.