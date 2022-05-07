В Челябинске с проспекта Ленина эвакуируют машины из-за шествия «Бессмертного полка»

Автомобили переместят на близлежащие улицы

9 мая в Челябинске от ЮУрГУ до Аллеи Славы пройдет шествие «Бессмертного полка». В связи с этим вечером 8 мая припаркованные на проспекте Ленина автомобили, которые могут помешать шествию, будут перемещены на близлежащие улицы. Об этом 7 мая журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«8 мая с 19:00 сотрудники полиции организуют перемещение с проспекта Ленина автомобилей, которые могут помешать шествию „Бессмертного полка“. Просим автовладельцев припарковать свои автомобили вне зоны проведения массовых мероприятий. Граждане, у которых транспортные средства будут перемещены, смогут узнать об их местонахождении в городской Госавтоинспекции»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, шествие стартует в 13 часов на площади перед главным корпусом ЮУрГУ. Оттуда колонна пройдет по проспекту Ленина до площади Революции, свернет на улицу Цвиллинга и закончит мероприятие у Вечного огня на Аллее Славы.

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