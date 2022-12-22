В Челябинске с проезжей части на Комсомольском проспекте откачивают воду после крупного порыва

Из-за подтопления и возникшего короткого замыкания загорелся троллейбус

В четверг, 22 декабря, в районе дома 93 по Комсомольскому проспекту произошла авария на водопроводе. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства.

В настоящее время оперативно проводят работы по ликвидации мест подтопления. Напомним, утром 22 декабря произошло ЧП с троллейбусом на Комсомольском проспекте. Из-за короткого замыкания возникло возгорание.

В салоне находились шесть человек, в том числе водитель и кондуктор. Водителю удалось самостоятельно потушить пламя и обесточить троллейбус, отключив его от линии электропередачи.

Места выхода воды сейчас обрабатывают противогололедными материалами.