В Челябинске с перевозчика взыскали 1,4 млн в пользу сбитой маршруткой девочки

Пострадавшая долгое время была в коме и получила тяжелые травмы

Суд взыскал с ООО «Челябинское такси» 1,4 млн рублей в пользу семьи 12-летней девочки, которая попала в ДТП в декабре 2020 года. ИА «Первое областное» ранее подробно рассказывало об этой истории, когда в Ленинском районе областного центра маршрутный ПАЗ сбил ребенка. Девочка почти месяц находилась в реанимации, а затем полгода училась заново ходить и разговаривать.

Как сообщили в прокуратуре региона, 12 декабря на проезжей части улицы Новороссийской маршрутка сбила школьницу, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. Ребенок получил тяжкий вред здоровью, а именно открытую черепно-мозговую травму, долгое время находился в коме.

Водителя приговорили к полутора годам колонии условно и обязали выплатить 900 тысяч рублей, но тот обжаловал решение, так как не согласился с тем, что именно он должен платить по счетам. Материальную ответственность в итоге понес его работодатель.

«Представитель ответчика с заявленными требованиями не согласился, настаивая на том, что ребенок не переходил, а перебегал проезжую часть, счел размер компенсации завышенным. Суд с учетом позиции участвующего в деле прокурора взыскал с ООО „Челябинское такси“ 1,4 млн рублей в счет причиненного морального вреда», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало наше информагентство, Саше, которой на момент аварии исполнилось девять лет, пришлось пройти через долгое лечение, но последствия ДТП никуда не исчезли: ребенок с трудом усваивает образовательную программу. Сам же виновник происшествия даже не связался с мамой пострадавшей и ограничился тем, что перевел ей 100 тысяч рублей за пару дней до судебного заседания.