В Челябинске с октября запустят новый автобусный маршрут от ЧМК до «Родника»

На линии будут работать современные машины на газе

С 15 октября в Челябинске будет курсировать новый автобус № 10К, соединяющий проходную ЧМК и ТРК «Родник». На маршруте будут работать 16 низкопольных автобусов средней вместимости с кондиционерами. Об этом Первому областному информационному агентству сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Контракт на обслуживание маршрута выиграло ООО «Никита Кожемяка». Договор заключен до конца 2025 года.

Согласно конкурсной документации, трасса маршрута будет пролегать через поселок Шагол и микрорайон Парковый. Автобусы будут выходить на линию в 5:30 и отправляться в последний рейс в 21:50. Интервал движения в утренние часы составит 10 минут.

В Миндортрансе отметили, что на новом маршруте будут работать автобусы на газомоторном топливе Volgabus, о которых недавно писало ИА «Первое областное». Машины поставит Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) по программе льготного лизинга на средства Фонда национального благосостояния.