В Челябинске с незаконной расклейкой объявлений будут бороться автодозвоном

Власти города и оператор связи запустили пилотный проект

В Челябинске с незаконной расклейкой объявлений на фонарных столбах и фасадах домов будут бороться с помощью автодозвона. Как сообщил заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов 25 апреля на аппаратном совещании, на данный момент формируется база номеров, до владельцев которых один из операторов мобильной связи будет дозваниваться до тех пор, пока объявление не будет снято.

«Вместе с мобильным оператором мы запускаем пилотный проект по автоматическому обзвону телефонных номеров, которые указаны в рекламном объявлении. „Атаки“ будут продолжаться до тех пор, пока листовки не исчезнут», — сообщил он.

На данный момент в базу внесено уже более 100 номеров.

На аппаратном совещании глава Челябинска Наталья Котова потребовала от подрядчиков убирать мусор в городе тщательнее. По ее словам, на проезжей части, прилегающих к ней газонах и в карманах остаются целлофановые пакеты, бумажки и даже бутылки. Некоторые улицы прибраны лишь наполовину.