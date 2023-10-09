В Челябинске тепло дали в 97% домов

Отопительный сезон в областном центре стартовал 3 октября

Отопительный сезон в Челябинске стартовал 3 октября. На сегодняшний день, 9 октября, тепло есть в 97% многоквартирных домов и в большей части социальных учреждений. Подробнее на аппаратном совещании рассказал замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На сегодняшний день подключено 97% жилого фонда, а также 716 социальных объектов, это 98% детских садов, 97% школ, 80% лечебных учреждений. Прочие организации также продолжают подключение», — уточнил он.

По словам Астахова, на некоторых адресах зафиксированы повреждения на сетях, связанные с подачей теплоносителя. Их устраняют в нормативные сроки.

Ранее в мэрии сообщали, что отопление в домах челябинцев должно появиться в течение 5—7 дней после начала отопительного сезона.