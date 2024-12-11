В Челябинске с начала 2025 года заработают новые автобусные маршруты

Это поможет разгрузить пассажирский трафик

В Челябинске с начала 2025 года заработают новые автобусные маршруты. В частности, появится новый маршрут № 24 от ЖК «Ньютон» до ЧМК. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии, отвечая на вопрос журналиста о загруженности общественного транспорта в часы пик.

«На новый маршрут № 24 выйдут порядка 20 автобусов большого класса. Также с 1 января начнут работать автобусы по маршруту от микрорайона Вишневая Горка до Западного. Рассчитываем, что 9 автобусов-„гармошек“ с 26 декабря выйдут на маршрут № 64. На следующий год планируется усиление маршрутов № 2 и 4 по количеству единиц техники»,— уточнил глава региона.

Также планируется расширение автопарка трамваев: Усть-Катавский вагоностроительный завод завершает поставки. Плюсом в ближайшее время поступит 98 единиц новых троллейбусов.

«Тогда ситуация, конечно, существенно изменится. Все те жалобы, нарекания, которые есть по этому поводу, я надеюсь, уйдут. Тем более мы параллельно решаем вопросы, связанные с кадрами, я имею в виду водителей автобусов, трамваев, троллейбусов», — пояснил Алексей Текслер.

Он отметил, что в целом в регионе установился рекордно низкий уровень безработицы: на рынке труда наблюдается нехватка кадров, в том числе в транспортной сфере.