В Челябинске с набережной Миасса демонтировали «стеклянный лес»

Арт-объект увезли на реставрацию

В Челябинске в Арт-сквере, расположенном на набережной реки Миасс, демонтировали «стеклянный лес». Как сообщили очевидцы ИА «Первое областное», место, где раньше стояли стекла с изображением деревьев, огорожено лентой.

В пресс-службе администрации Челябинска корреспонденту информагентства пояснили, что «стеклянный лес» скоро вернут на место: арт-объект увезли на реставрацию.

«Нужно устранить некоторые недостатки и стереть надписи»,— уточнила заместитель начальника управления информационной политики администрации Челябинска Ксения Дурманова.

Напомним, торжественное открытие Арт-сквера на набережной Миасса за филармонией состоялось 18 сентября 2021 года. Там установили удобные качели, просторную детскую площадку, амфитеатр, а также многочисленные скамейки и прочие объекты. В день открытия по площадке прогулялись губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной, а также глава Челябинска Наталья Котова.