В Челябинске с газонов начали собирать мусор и ветки

На дороги вывели подметальные машины для обеспыливания

Снег в Челябинске постепенно сходит, обнажая не только остатки прошлогодней травы, но и мусор, выброшенный горожанами в течение зимы. На аппаратном совещании в мэрии 20 марта сообщили, что уборка такого мусора, а также обеспыливание дорог и тротуаров — первостепенная задача с наступлением тепла и такая уборка в городе уже проводится с прошедшей недели.

«Отрабатываем вопросы по контролю за круглосуточной уборкой объектов транспорта, дорог, остановок. Основное внимание уделено сезонному характеру работы: это сбор случайного мусора, очистка газонов от веток, поросли»,— рассказал замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

Также он сообщил, что с прошлой недели на дорогах работали подметально-уборочные машины. Вывели на улицы и дорожников с лопатами и метлами. Пылесосы также готовы, их планируют вывести, как только в городе установится теплая погода.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила выводить на улицы города пылесосы при первой же появившейся возможности, чтобы обеспылить и очистить дороги после зимы.