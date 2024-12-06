В Челябинске с детьми погибших участников СВО работает бесплатный психолог

Рассказываем, куда обращаться

Детская поликлиника № 8 имени Александра Невского запустила программу психологической помощи детям, чьи родители погибли на СВО, сообщает пресс-служба поликлиники.

Обратиться за помощью к специалисту может любая семья из Челябинска, независимо от прикрепления и места жительства.

«Потеря родителя — одно из самых трудных переживаний, с которым может столкнуться ребенок. В этот период крайне важно создать безопасное и доверительное пространство, где ребенок сможет выразить свои эмоции и чувства», — говорит инициатор программы главный врач поликлиники Антон Рыжий.

Семья может рассчитывать на индивидуальные консультации, а также на групповые занятия и арт-терапию. Все это поможет ребенку научиться жить с памятью о родном человеке.

Записаться на прием к психологу можно по телефону +7 (351) 219-18-00.