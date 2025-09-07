В Челябинске с 9 сентября может позеленеть вода

Теплосети города и теплообменники в жилых домах проверят на утечки

Теплосети в южноуральской столице проверят на прочность. Выяснять наличие возможных утечек начнут со вторника, 9 сентября, сообщает АО «УСТЭК-Челябинск».

Проверка проводится посредством ввода в сети контрастного органического красителя «Уранин А», который придает воде зеленый оттенок.

«Подкрашивание позволяет оперативно выявлять места утечек на тепловых сетях и неисправности в работе теплообменников (бойлеров) в тепловых пунктах многоквартирных жилых домов», — пояснили в компании.

Если из крана потекла зеленая вода, это сигнал, что произошел сбой в работе теплообменника, техническая вода (теплоноситель) смешивается с водопроводной, а значит, необходим ремонт.

«Вводимый краситель безопасен для здоровья, а вот теплоноситель не пригоден для питья и бытовых нужд. Его функция — передать в бойлере тепло водопроводной воде и вернуться на ТЭЦ для следующего нагрева. Поэтому подобная проверка важна и необходима как для правильной эксплуатации оборудования, так и для безопасности жителей», — подчеркивают специалисты.





Добавим, проверка пройдет в два этапа. Первый начнется 9 сентября в зонах подачи теплоносителя от ЧТЭЦ-3-СЗК: Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах. Второй стартует 16-го и пройдет в контуре от ЧТЭЦ-1-ЧТЭЦ-2 — ТК «Западная»: Советском, Центральном и Ленинском районах.





При появлении в кранах зеленой горячей воды обязательно сообщите об этом в управляющую организацию и «УСТЭК-Челябинск». При обнаружении зеленых разливов на улице запомните точный адрес и передайте информацию диспетчеру «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00. Информирование позволит оперативно устранить неполадки.

Последняя проверка инженерных сетей с помощью органического красителя АО «УСТЭК-Челябинск» проводило в апреле 2025 года. Тогда было выявлено более 45 многоквартирных жилых домов с неисправными бойлерами горячей воды.