В Челябинске с 9 июля без горячей воды останется свыше тысячи домов

Третий этап опрессовок не заденет только Центральный и Металлургический районы

Во вторник, 9 июля, в Челябинске стартует третий этап гидравлических испытаний. Отключат горячую воду во всех районах города, кроме Центрального и Металлургического. Как рассказали в мэрии, испытания проведут в котельных, обслуживающих 887 многоквартирных и 87 частных домов.

Помимо жилых домов под опрессовки попадут 43 детских сада, 39 учебных и 17 лечебных учреждений. Работы планируют завершить до 23 июля.

«Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», — отметили в управлении ЖКХ администрации Челябинска.

Напомним, жители Металлургического района останутся без горячей воды еще чуть больше недели. Сроки опрессовки в северной части района продлили с 6 до 17 июля.