В Челябинске с 9 апреля ограничат движение в районе железнодорожного вокзала

На улице Разина заменят асфальт

В Челябинске дорожники начинают ремонт проезжей части по улице Разина от Торговой до транспортной развязки на улице Доватора. С 9 апреля подрядчик демонтирует бортовые камни из бетона, поэтому движение транспорта на крайне правой полосе будет перекрыто. В мэрии города принесли свои извинения водителям и попросили выбирать оптимальный маршрут для объезда.

Замену асфальтового покрытия проведет компания ООО «СтройКонтинент» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчику предстоит заменить верхний слой покрытия на проезжей части и тротуарах, бетонные бортовые камни, восстановить газон и дождеприемные люки, нанести дорожную разметку.

Работы начнутся уже завтра, 9 апреля, а завершатся 20 августа 2022 года.

Уже завтра на участке по улице Разина перекроют движение по крайней правой полосе. В мэрии Челябинска принесли свои извинения водителям и обратили внимание на планирование своих маршрутов.

Напомним, сегодня губернатор Алексей Текслер обратил внимание глав территорий на проблемы дорог. Он попросил жителей области сообщать о фактах некачественно выполненных работ.



А в Челябинске главный дорожник поделился планами работ на предстоящий сезон и рассказал о проблемных объектах.



