В Челябинске с 8 июня изменят маршруты четырех трамваев из‑за обрезки деревьев

Вагоны временно перестанут курсировать по промзоне Металлургического района

В грядущие четверг и пятницу, 8 и 9 июня, в Металлургическом районе Челябинска временно закроют движение трамваев. Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», речь идет об участке от Доменной до ЦХП. Ограничение вводится из-за обрезки деревьев, чьи ветки нависают над контактной сетью. Рабочим нужно время, чтобы их обрезать, передает ИА «Первое областное».

Движение вагонов закроют с 10 до 14 часов. Изменения коснутся четырех маршрутов, все они в это время будут курсировать до Коксохима. Это вагоны под номерами 3, 14, 18 и 20. Пассажирам, которым нужно добраться до ЧМК, предлагают воспользоваться автобусами № 15, 31 и 71. Туда же по-прежнему ходят троллейбусы № 7 и 14.

«Для экономии используйте месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте», — пояснили в учреждении.

Кстати, транспортники недавно изменили маршруты двух автобусов, причем на целый месяц. Машины под номерами 4 и 34 до 3 июля курсируют по новым трассам из-за ремонта коммунальных сетей на ЧТЗ.