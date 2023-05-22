В Челябинске с 23 по 26 мая может измениться цвет водопроводной воды

На очистных сооружениях водоснабжения продолжаются ремонтные работы

В ближайшие дни в Челябинске пройдут работы по переключению магистральных водоводов в связи со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания воды. Из-за этого цвет ресурса в кранах горожан может измениться. Об этом челябинцев 22 мая на аппаратном совещании предупредил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На очистных сооружениях водоснабжения Челябинска продолжается строительство станции ультрафиолетового обеззараживания воды, в связи с чем с 23 по 26 мая планируется производить переключение магистральных водоводов. Из-за этого будет происходить увеличение скорости потока в оставшихся в работе водоводах и, как следствие, возможно изменение цвета воды у потребителей»,— уточнил Александр Астахов.

Ранее в мэрии сообщали, что цвет воды, как правило, нормализуется в течение 1—2 дней после переключения.

С изменением цвета воды жители Челябинска столкнутся не в первый раз: о работах по переключению водоводов предупреждали в середине мая.