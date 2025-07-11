В Челябинске с 15 июля отключат от горячей воды 578 домов

В областной столице стартует четвертый этап опрессовок

В Челябинске на следующей неделе, 15 июля, стартует четвертый этап опрессовок. От горячей воды отключат 578 многоквартирных домов, 47 детсадов, 24 школы и 16 лечебных учреждений, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Очередной этап подготовки котельных и тепловых систем к следующему отопительному сезону начнется 15 июля и продлится до 29 июля. Горячей воды не будет в Калининском, Курчатовском и Центральном районах.

Также проводятся гидравлические испытания в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. Список адресов, попадающих под отключение в июле, можно узнать здесь.

В управлении ЖКХ администрации Челябинска отметили, что плановый срок отключения — две недели. Однако в случае аварийных ситуаций он может быть продлен.