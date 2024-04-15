В Челябинске с 15 апреля стартуют массовые субботники

Приводить город в порядок будут на протяжении недели

С сегодняшнего дня, 15 апреля, в Челябинске стартуют массовые субботники, участие в которых примут сотрудники различных предприятий и горожане. Как сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, весь необходимый инвентарь уже подготовлен, а также достигнута договоренность по вывозу собранного мусора.

«Совместно с администрациями внутригородских районов определили территории, на которых будет осуществляться санитарная очистка. Необходимый инвентарь подготовлен, после проведения субботников весь мусор вывезут. Ресурсоснабжающим организациям поручено отремонтировать и привести в порядок тепловые шкафы, трансформаторные подстанции и прочее», — сказал Александр Астахов.

Глава города Наталья Котова поручила начинать вывозить мусор уже во время уборки, иначе мешков скопится слишком много.

Продолжают приводить в порядок в городе улично-дорожную сеть: мыть остановки, очищать и ремонтировать дорожное полотно. В ближайшее время начнут наносить разметку и проверять опоры на надлежащее состояние.