В Челябинске с 10 августа кондукторы начнут продавать транспортные карты

Рассказываем, где еще откроются офисы продаж

В Челябинске с 10 августа транспортные карты для безналичной оплаты проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах начнут продавать кондукторы. Приобрести карту можно будет за наличный расчет. Сегодня на пресс-конференции заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов рассказал, что в ближайшее время появятся еще несколько способов купить транспортные карты.

Транспортной картой может воспользоваться любой житель города Челябинска. Ее преимущество в том, что оплатить безналичным способом и по существенной скидке можно не только за себя, но и за своего попутчика. С учетом изменения билетного меню в Челябинске с 10 августа для постоянных пассажиров общественного транспорта проезд по транспортной карте становится еще выгоднее. О тарифе рассказали участники пресс-конференции 8 августа. Андрей Ксензов рассказал, где и как можно будет купить транспортную карту. На сегодняшний день горожане могут приобрести проездные и транспортные карты в семи офисах «Службы организации движения».

С 9 августа откроется точка продаж в головном офисе ПАО «Челябинвестбанк» по адресу пл. Революции, 8. С 10 августа приобрести ее можно будет и у кондукторов автобусов, трамваев и троллейбусов за наличный расчет.

«С 10 августа откроются продажи карт на четырех автостанциях города за наличный расчет: „Южная“, ул. Блюхера, 45; „Южные ворота“, ул. Разина, 9; „Северные ворота“, Свердловский тракт, 1н и автостанция „Восточная“, ул. Бажова, 35а», — пояснил он.

Также карты можно будет купить с 13 августа во всех офисах ПАО. 13—14 августа дополнительные точки продаж откроются в ТРК «Космос», «Горки», «Кольцо».

По словам участников пресс-конференции, использование транспортных карт и проездного позволит обеспечить прозрачность пассажирских потоков и уйти от «черного нала». На сегодняшний день 40% пассажиров Челябинска используют транспортную карту или проездной.