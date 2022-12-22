В Челябинске с 1 января продлят до ЧВВАКУШа маршрут автобуса № 45

Жители Шагола пожаловались на нехватку транспорта

В Челябинске после отмены автобуса № 16 жители Шагола пожаловались на нехватку транспорта. Транспортники нашли альтернативу: с 1 января маршрут № 45 «Аэропорт — Автобусный парк» планируют продлить с Молодогвардейцев до остановки «ЧВВАКУШ», сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Организации перевозок».

По предварительным данным, автобус будет ходить каждые полчаса. На линию хотят выпустить шесть машин.

Кроме того, для решения проблемы с общественным транспортом в Шаголе запланирован еще один автобусный маршрут — № 10к. Его планируют запустить в середине 2023 года. Он будет курсировать с ЧМЗ через Шагол до «Родника».

Напомним, с 1 декабря автобус № 51, который следовал от Сосновки до железнодорожного вокзала, изменил свой маршрут и проходит через Северо-Запад.