В Челябинске с 1 сентября увеличат количество трамваев по двум маршрутам

На улицы дополнительно выйдут 22 вагона

В Челябинске увеличили количество трамваев на маршрутах № 15 (ЧТЗ — Чичерина) и № 22 (Чичерина — Чистопольская). Речь идет о двухвагонном электротранспорте, который будет курсировать в рабочие дни. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

Как пояснили ИА «Первое областное» в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области, пять дополнительных трамваев выйдет на маршрут № 15, еще 17 — по маршруту № 22.

Напомним, ранее заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов сообщил, что в Челябинске количество автобусов на маршрутах общественного транспорта увеличат в среднем до 220—222 единиц.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила увеличить количество общественного транспорта к 1 сентября.