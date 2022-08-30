В Челябинске с 1 сентября отменили движение трамвая № 6 в Металлургический район

Теперь с ЧТЗ транспорт будет следовать в Медгородок

С 1 сентября в Челябинске изменится маршрут трамвая № 6. Теперь он будет ходить от ЧТЗ до Медгородка, а не до остановки ЧГРЭС в металлургическом районе. Об этом сообщили в службе организации перевозок Челябинской области



Новый маршрут лежит через проспект Ленина, улицы Горького, Первой Пятилетки, Труда, Российской, проспекту Победы, Кирова, Труда, Свердловскому проспекту и Блюхера.

Напомним, ранее на проспект Победы в Челябинске вернули пять автобусных маршрутов после ремонта Ленинградского моста.