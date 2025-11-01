В Челябинске с 1 ноября изменилась стоимость проезда в общественном транспорте

Как сэкономить на проезде

С 1 ноября в Челябинске проиндексировали цену за проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах на регулируемых маршрутах. Повышение составило 10% для проездных билетов и 15% — для разовых поездок. Разбираемся, как платить меньше.

Безналичная оплата — экономия 10 рублей за поездку

С 1 ноября сохраняется разница в стоимости между наличным и безналичным расчетом: 50 и 40 рублей соответственно. Кстати, по данным замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова, уже менее 10% пассажиров используют оплату наличными.

Месячный проездной — самый выгодный вариант

Проездной билет подорожал всего на 10% — с 1450 до 1600 рублей. Он позволяет совершать неограниченное количество поездок с бесплатными пересадками и действует на всех маршрутах регулируемого тарифа.

Новый суточный проездной за 150 рублей

С 1 ноября впервые вводится суточный безлимитный проездной. Его можно приобрести в точках продаж, а в будущем — пополнять онлайн через транспортную или банковскую карту.

Оплата через СБП со скидкой 9 рублей

До конца года сохраняется скидка при оплате через Систему быстрых платежей. Пассажиры экономят 9 рублей от установленного тарифа. Проезд, оплаченный по QR-коду, теперь стоит 35 рублей.