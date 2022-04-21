В Челябинске с 1 мая запустят автобусные маршруты в сады

В городе появится 12 сезонных маршрутов

С 1 мая в Челябинске запустят 12 сезонных маршрутов: в сады горожан будут возить 11 автобусов и один троллейбус. В 2022 году садовых рейсов станет больше, чем в прошлом. В мэрии пояснили, почему на одни рейсы отправляют автобусы большой вместительности, а на другие — малые «маршрутки».



Как рассказали в администрации, общественный транспорт большой вместимости в Челябинске запустят по следующим маршрутам:

троллейбус № 21с — «ЧТЗ — ТЭЦ-3» (по Героев Танкограда, Бажова);

автобус № 37с — «Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник»;

автобус № 57с — «ул. Мамина — станция Межозерная» (по Комарова и по Хохрякова);

автобус № 67с — «Областная больница — СНТ «Вишневый»;

автобус № 70с — «ул. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2»;

автобус № 84с — «ДК Строителей — СНТ «Надежда»;

автобус № 90с — «ЖД вокзал — СНТ «Кристалл»;

автобус № 93с — «ДК Строителей — СНТ «Авиатор 2»;

Автобусы малого класса будут ездить по следующим четырем маршрутам, это связано с узкими дорогами на пути в сады:

автобус № 25с — «ДК Строителей — СНТ «Искра» — СНТ «Ферросад»;

автобус № 38с — «ул. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3»;

автобус № 60с — «СНТ «Вишневый» — ул. Чичерина — Шагол — СНТ «Надежда» (по Комсомольскому пр-ту, Молодогвардейцев, Профессора Благих, без заезда в Челябэнерго);

автобус № 65- «ЖД вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4», до посёлка Сухомесово (по ул. Барбюса);

Кроме этого, сезонные рейсы появятся в Копейске. Здесь автобусы будут курсировать по 4 маршрутам:

№ 12с — «Автовокзал (Копейск) — Сад Мичурина»;

№ 28 c — «Автовокзал (Копейск) — Сад «Дударевская роща»;

№ 17с- «Автовокзал (Копейск) — Сад «Винзавода»;

№ 27с — «Автовокзал (Копейск) — Сад «Дружба»;

Расписание движения для новых автобусов администрация Челябинска представит после 25 апреля.