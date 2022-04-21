С 1 мая в Челябинске запустят 12 сезонных маршрутов: в сады горожан будут возить 11 автобусов и один троллейбус. В 2022 году садовых рейсов станет больше, чем в прошлом. В мэрии пояснили, почему на одни рейсы отправляют автобусы большой вместительности, а на другие — малые «маршрутки».
Как рассказали в администрации, общественный транспорт большой вместимости в Челябинске запустят по следующим маршрутам:
- троллейбус № 21с — «ЧТЗ — ТЭЦ-3» (по Героев Танкограда, Бажова);
- автобус № 37с — «Железнодорожный вокзал — СНТ «Жилищник»;
- автобус № 57с — «ул. Мамина — станция Межозерная» (по Комарова и по Хохрякова);
- автобус № 67с — «Областная больница — СНТ «Вишневый»;
- автобус № 70с — «ул. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 2»;
- автобус № 84с — «ДК Строителей — СНТ «Надежда»;
- автобус № 90с — «ЖД вокзал — СНТ «Кристалл»;
- автобус № 93с — «ДК Строителей — СНТ «Авиатор 2»;
Автобусы малого класса будут ездить по следующим четырем маршрутам, это связано с узкими дорогами на пути в сады:
- автобус № 25с — «ДК Строителей — СНТ «Искра» — СНТ «Ферросад»;
- автобус № 38с — «ул. Чистопольская — СНТ «Трубопрокатчик 3»;
- автобус № 60с — «СНТ «Вишневый» — ул. Чичерина — Шагол — СНТ «Надежда» (по Комсомольскому пр-ту, Молодогвардейцев, Профессора Благих, без заезда в Челябэнерго);
- автобус № 65- «ЖД вокзал — СНТ «Трубопрокатчик 4», до посёлка Сухомесово (по ул. Барбюса);
Кроме этого, сезонные рейсы появятся в Копейске. Здесь автобусы будут курсировать по 4 маршрутам:
- № 12с — «Автовокзал (Копейск) — Сад Мичурина»;
- № 28 c — «Автовокзал (Копейск) — Сад «Дударевская роща»;
- № 17с- «Автовокзал (Копейск) — Сад «Винзавода»;
- № 27с — «Автовокзал (Копейск) — Сад «Дружба»;
Расписание движения для новых автобусов администрация Челябинска представит после 25 апреля.