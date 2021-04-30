В Челябинске с 1 мая запускаются 12 садовых маршрутов

Стоимость проезда осталась прежней — 23 рубля

Челябинские садоводы с 1 мая пересядут на садовые маршруты. 11 автобусных, в том числе 4 низкопольных, и 1 троллейбусный маршруты организованы из разных концов города в пригородные сады.

«Как и в прошлом году, на садовые маршруты выходят в основном автобусы большого класса, все их передвижения и соблюдение расписания отслеживаются в системе ГЛОНАСС», — пояснили в мэрии Челябинска.

Стоимость проезда останется прежней — 23 рубля. Пассажиры могут ездить и по единой транспортной карте с пересадочным билетом — 25 рублей, и по единому проездному билету. Напомним, с 1 апреля в городе снизилась стоимость проезда на муниципальном общественном транспорте по транспортной карте.

Информацию о расписании движения можно смотреть на сайте.