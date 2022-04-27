В Челябинске с 1 мая начнется массовое комплектование детских садов

Электронная очередь будет распределять места автоматически, без участия операторов

В Челябинске массовое распределение путевок в детские сады на следующий учебный год пройдет с 1 по 31 мая. В этот период электронная очередь переходит в режим автоматического комплектования. В 2022 году для малышей будет выделено порядка 10 тысяч мест, из них большая часть — около 6,5 тысячи — для детей до трех лет. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в городском комитете по делам образования.

«Ежегодно в мае детские сады комплектуются на следующий учебный год. После выделения места необходимо в срок до 15 августа обратиться в детский сад, куда направлен ребенок, для заключения договора и оформления личного дела ребенка», — рассказали в ведомстве.

Путевки в детский сад традиционно выделяют по дате регистрации заявок в единой электронной базе данных. При этом учитываются льготы по внеочередному и первоочередному приему воспитанников в образовательные учреждения и в соответствии с возрастом ребенка, а также предпочитаемые садики, указанные в заявке.

«При этом вакантные места делятся пополам между детьми, ожидающими места в электронной очереди (первично), и детьми, ожидающими очереди на перевод», — отметили в комитете по делам образования Челябинска.





С прошлого года в Челябинске обновили электронную очередь в детский сад. Это было связано с изменением порядка распределения малышей в целом по России. Изменения коснулись двух категорий: льготников и детей, ожидающих перевод в другой детский сад.

Так, в каждой льготной категории (внеочередное, первоочередное право, детский сад «по прописке») действует преимущественное право по объединению семьи, когда брат или сестра уже посещают желаемую образовательную организацию.

При переводе детей также учитываются льготы и преимущественные права ребенка: внеочередное, первоочередное право, детсад «по прописке», преимущественное право по объединению семьи.





Подтверждающие льготу документы можно принести:

— в комитет по делам образования города Челябинска (в понедельник с 14:00 до 17:30, в четверг с 09:00 до 12:00 по предварительной записи);

— либо в муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций Челябинска» и его структурные подразделения (с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).

Кроме того, документы можно направить почтовым отправлением на почтовый адрес комитета: 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, дом 14.





Добавим, в настоящее время в Челябинске работают 239 детских садов. Их посещают около 79 тысяч ребятишек.