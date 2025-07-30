В Челябинске с 1 августа перестанет курсировать маршрутка № 218

С этого момента автобус № 18 начнет ходить чаще

В Челябинске с 1 августа пропадет маршрутка № 218. Как рассказали в пресс-службе Организатора перевозок Челябинской области, это связано с истечением срока действия свидетельства на обслуживание маршрута.

По рейсу маршрутки можно будет ездить с пересадками на автобусах № 18 (Автобусный парк — Завод ЛД) и № 483 (Парк Гагарина — Старокамышинск). Некоторые участки пути покрывают автобусы № 22а, 34 и 58.

Также с начала августа автобус № 18 будет ходить чаще: число машин увеличили с 18 до 22, а интервал движения сократили до 9 минут. Дальнейшее усиление маршрута планируется с 1 октября.