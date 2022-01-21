В Челябинске рядом с микрорайоном Чурилово нашли нелегальную свалку мусора

Минэкологии региона возбудило административное дело, идут поиски виновных

Министерство экологии Челябинской области провело проверку по обращению регионального отделения Народного фронта о нелегальной свалке размером с футбольное поле неподалеку от микрорайона Чурилово. Неизвестные тоннами сваливают строительный и бытовой мусор на площадку на улице Линейной. По данному факту возбуждено административное дело, ведется поиск виновных, сообщили в пресс-службе ОНФ.

На сегодняшний день большую территорию покрывают горы отходов — утеплитель, пластик, бутыли, промышленная упаковка, деревянные палеты и лом ЖБИ.

«Задача министерства экологии — проверить все версии и привлечь виновных к ответственности, поскольку характер отходов дает повод для опасений на предмет реального ущерба для экологии и рисков эпидемиологической угрозы, ведь свалка расположена в черте города. Федеральным законом четко определен порядок сбора, транспортировки, размещения и утилизации отходов. В Челябинске отработан этот механизм, вывоз мусора осуществляется на определенные территориальной схемой обращения с отходами полигоны и сортировочные комплексы. Существование на протяжении длительного времени подобных гигантских псевдополигонов в этой связи недопустимо», — заявил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

Общественники требуют ликвидации свалки и недопущения повторения ситуации.