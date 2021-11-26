В Челябинске рядом с крупным ТРК организуют экспресс-тестирование на ВИЧ

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом

В Челябинске в воскресенье, 28 ноября, пройдет бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Сдать анализ на определение антител все желающие смогут с 15:00 до 18:00 в брендированном автомобиле на площади у ТРК «Горки», сообщает пресс-служба регионального Минздрава.



«Специалисты областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями не только проведут экспресс-тесты на определение антител к ВИЧ, но и при необходимости подключат психологов для консультации всех желающих», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдет с соблюдением всех профилактических мер.

Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечают 1 декабря. В рамках акции #СТОПВИЧСПИД Фонда социально-культурных инициатив с 25 ноября заработала Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Получить информацию о заболевании и профилактике от эпидемиологов Роспотребнадзора можно до 3 декабря по телефону Единого консультационного центра в круглосуточном режиме: 8 800-555-49-43. Звонки доступны бесплатно в любой из указанных дней, консультации ведутся на русском и английском языках.