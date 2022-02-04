В Челябинске руководство вуза извинилось перед студентами за задержку стипендии

Будущие медики стали получать январские выплаты

В Южно-Уральском государственном медицинском университете студентам начислили январскую стипендию. Руководство вуза объяснило причины задержки и суммы выплаты, которая оказалась ниже декабрьской. Проректор извинилась перед студентами, но пояснила, что вины вуза в этом нет.

Студенты ЮУГМУ стали получать на карты январскую стипендию. Многие были удивлены задержкой выплаты и меньшей, чем в декабре, суммой. Представители администрации университета рассказали, почему произошла досадная задержка.

Руководитель по экономической и финансовой работе ФГБОУ ВО ЮУГМУ Виталий Грищеня пояснил, что университет получает субсидию от Минздрава РФ на весь год, сумма не изменяется и не увеличивается в течение года.

«После получения годовой суммы финансирования на выплату государственной академической стипендии, администрацией вуза проводится расчет размера стипендии. Мы исходим из выделенной суммы и фактического количества студентов, получающих стипендию по категориям „хорошо“, „хорошо и отлично“, „отлично“ и т. д. Кроме этого, мы учитываем возможное изменение численности учащихся — как общей, так и количества студентов в каждой категории. Ведь каждый студент может постараться и из „троечников“ перейти в „хорошисты“, из „хорошистов“ — в „хорошо и отлично“, значит, их стипендия должна стать выше. А если таких студентов более двух сотен? Все это, безусловно, влияет на общую сумму выплат», — пояснил расчет начислений Виталий Грищеня.

Он продолжил, что число получателей стипендии и их категории изменяются. После предстоящей аттестации летнего семестра, сумма выплачиваемых стипендий может остаться прежней либо может измениться в большую сторону, пояснил он.

Проректор по учебной и воспитательной работе ФГБОУ ВО ЮУГМУ Любовь Рассохина извинилась перед студентами и заверила, что задержка — не вина университета.