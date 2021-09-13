В Челябинске Роспотребнадзор потребовал закрыть бар «Шишка» на Кировке

На заведение составлен протокол о нарушениях

В Челябинске через суд требуют приостановить работу бара «Шишка», расположенного по улице Кирова. Об этом в понедельник, 13 сентября, на еженедельном аппаратном совещании доложил замглавы города по экономике Игорь Постнов.

«Управление по торговле и услугам администрации Челябинска совместно с управлением Роспотребнадзора по Челябинской области и УМВД по Челябинску провели комплексные проверки семи предприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Составлено семь протоколов. По одному предприятию — это бар „Шишка“ на Кирова, 80 — переданы материалы в суд по приостановке деятельности», — сообщил Игорь Постнов.

Кроме того, в городе проверили на соблюдение масочного режима сотрудниками и посетителями 223 предприятия. В том числе — торговый центр на Каслинской.