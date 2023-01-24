В Челябинске родителям детей-инвалидов расскажут о ведении малого бизнеса

Эксперты затронут темы психотипов клиентов и предоставления качественного сервиса

В Челябинской области родители детей-инвалидов могут бесплатно учиться у федеральных экспертов, чтобы в будущем открыть свой бизнес. Авторы проекта «Дело жизни» рассказали, когда состоится семинар и что на нем можно будет узнать.

Посвящение себя всецело ребенку и связанный с этим ритм жизни не дает многим родителям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ, уделять достаточное время себе.

Эксперт-аналитик Ольга Козина и бизнес-психолог Андрей Заостровский расскажут:

— какие бывают клиенты и разберут психотипы на примере известных киногеров;

— что представляет собой качественный клиентский сервис;

— как создать воронку продаж и вывести дело на новый уровень.

Эксперты расскажут о ведении малого бизнеса в регионах. Также для южноуральцев будут проходить личные консультаций по написанию бизнес-плана.

Бесплатный мастер-класс «Психология продаж: как найти своих клиентов» пройдет 27 января в 16:00 в центре «Мой бизнес» по адресу: улица Российская, 110, корп. 1.

Авторы отметили, что в 2017 и 2018 году в проекте участвовало более 180 человек. Из них собственные бизнес-планы разработали 72 участника. Около 30 человек сейчас — успешно развивающиеся предприниматели и самозанятые.